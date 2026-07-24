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Sanzioni Cina-Ue: Tatra Trucks tra aziende colpite, l'impresa minimizza l'impatto

La Cina sanziona Tatra Trucks (tra 14 entità) come rappresaglia alle restrizioni Ue legate all'Ucraina, che hanno colpito anche imprese cinesi, ma l'azienda ceca dichiara che la misura non ha alcun impatto pratico sulle sue attività.

Un veicolo Tatra Trucks in gara nella Dakar 2025, in Arabia Saudita - Fotogramma/Ipa
Un veicolo Tatra Trucks in gara nella Dakar 2025, in Arabia Saudita - Fotogramma/Ipa
24 luglio 2026 | 19.01
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 2 minuti

Tra le 14 entità dell'Unione Europea che la Cina ha aggiunto alla sua lista di sanzioni all'esportazione, in risposta alle sanzioni legate alla Russia c'è anche l'azienda ceca Tatra Trucks, ma il portavoce dell'azienda, Andrej Cirtek, ha dichiarato all'agenzia di stampa Ctk che la misura non avrà alcun impatto pratico sull'attività dell'impresa.

"Tatra Trucks ha preso atto della decisione delle autorità cinesi di inserire l'azienda nella lista delle entità soggette a restrizioni all'esportazione di beni a duplice uso. Tuttavia, questa misura non ha alcun impatto pratico su Tatra Trucks. Non utilizziamo componenti o tecnologie provenienti dalla Cina che siano soggetti a restrizioni all'esportazione nella produzione dei nostri veicoli", ha affermato Cirtek.

L'azienda non prevede pertanto che la decisione abbia alcun impatto sulla produzione, sulla catena di approvvigionamento o sull'adempimento dei propri obblighi nei confronti dei clienti. Tatra Trucks produce autocarri pesanti, veicoli militari e veicoli speciali.

Ai 14 soggetti sanzionati, la Cina interromperà immediatamente la fornitura di beni a duplice uso, cioè quelli che possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari..

Le nuove sanzioni cinesi vietano inoltre a entità e individui di Paesi terzi di fornire beni a duplice uso originari della Cina alle 14 aziende europee colpite. Pechino ha adottato questa misura in risposta all'ultimo, il 21esimo, pacchetto di sanzioni contro la Russia, approvato ieri dall'Ue.

Le sanzioni prendono di mira 14 aziende della Cina continentale e di Hong Kong, ha dichiarato oggi il Ministero del Commercio cinese. Secondo l'Afp, le aziende cinesi sono finite sotto la lente d'ingrandimento dell'Ue per il loro presunto sostegno all'industria bellica russa.

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Ucraina Tatra Trucks Ue Cina Russia
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