circle x black
Cerca nel sito
 

Sarà una principessa italiana la prossima première dame di Francia?

Maria Carolina di Borbone avvistata con Jordan Bardella, favorito per l'Eliseo nel 2027. Ecco la storia della famiglia Borbone-Crociani, tra guerre dinastiche e patrimoni milionari

Maria Carolina di Borbone - Instagram
Maria Carolina di Borbone - Instagram
16 gennaio 2026 | 15.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Potrebbe essere la coppia che riscrive la geografia del gossip politico europeo. Da una parte Jordan Bardella, l'uomo forte del Rassemblement National e, secondo i sondaggi, probabile prossimo inquilino dell'Eliseo nel 2027, soprattutto se Marine Le Pen non dovesse vincere in appello contro la sua incandidabilità. Dall'altra Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, 22 anni, principessa-influencer e volto della Gen Z aristocratica.

L'avvistamento dei due, usciti insieme dal gala per i 200 anni di “Le Figaro”, ha scatenato la stampa d'oltralpe. Ma ridurre Maria Carolina a semplice "nuova fiamma" sarebbe un errore. Dietro il sorriso da copertina e i 184.000 follower, si nasconde una storia che intreccia pretese dinastiche, faide familiari e uno dei più grandi tesori industriali italiani.

Una principessa "femminista" (per decreto)

Maria Carolina è al centro di una guerra dinastica che dura da oltre un secolo. Figlia del Principe Carlo di Borbone, Duca di Castro, e di Camilla Crociani, Maria Carolina è diventata un caso giuridico nel 2016.

Quell'anno, il padre Carlo ha compiuto una mossa storica: con un Atto Sovrano, ha abolito la Legge Salica – che impediva alle donne di ereditare il comando della casata – nominando Maria Carolina sua erede diretta col titolo di Duchessa di Calabria. Una decisione che ha fatto infuriare i cugini del ramo spagnolo (guidati da Pedro di Borbone), che contestano la legittimità di Carlo e rivendicano per sé la guida dell'Ordine Costantiniano e della Casata.

La "regina" dei Neoborbonici

Mentre i nobili litigano sulle carte bollate, il "popolo" ha scelto. Maria Carolina, la sorella Maria Chiara (ambassador Wwf per l'Italia e la Francia) e la sua famiglia sono diventati icone per i movimenti identitari del Sud Italia, in particolare per i Neoborbonici.

A differenza dei cugini spagnoli, percepiti come distanti, il ramo francese di Carlo e Maria Carolina è onnipresente a Napoli e nel Mezzogiorno. Tra visite ufficiali, opere di beneficenza e bagni di folla, i legittimisti napoletani riconoscono in lei l'unica vera erede di Francesco II, vedendo nella giovane duchessa il riscatto pop di una monarchia perduta.

carolinadebourbon 1766430146 3793413472860808548 5560461730

Crociani e il tesoro messicano

Se il blasone arriva dai Borbone, il patrimonio che finanzia la vita dorata tra Monte Carlo, Parigi e Roma arriva dalla madre, Camilla Crociani. Ed è qui che la storia si tinge di giallo.

Maria Carolina è la nipote di Camillo Crociani, presidente di Finmeccanica negli anni '70 e figura chiave dello Scandalo Lockheed. Accusato di aver intascato tangenti, Crociani fuggì rocambolescamente in elicottero nel 1976, morendo latitante in Messico.

L'immenso patrimonio - che includeva la società Vitrociset, colosso dei sistemi radar e traffico aereo - è stato gestito per anni dalla nonna di Maria Carolina, l'ex attrice Edoarda "Edy" Vessel.

La Dynasty in tribunale

Non sono mancati i colpi di scena nemmeno in famiglia. La madre di Maria Carolina, Camilla, ha combattuto una battaglia legale contro la madre Edoarda per quasi dieci anni. La disputa riguardava il "Grand Trust" di famiglia alle Bahamas, del valore di centinaia di milioni di euro.

Nel 2017, la Corte Reale di Jersey ha dato ragione a Camilla, condannando la nonna a risarcire il fondo da cui aveva ritirato fondi a danno delle nipoti. È grazie a questa vittoria che Maria Carolina oggi siede su una fortuna che l’ha resa una delle protagoniste del jet-set internazionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Borbone Crociani Rassemblement National Eliseo Neoborbonici Legge Salica Ordine Costantiniano
Vedi anche
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza