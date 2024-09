Incidente aereo ad Atlanta. Due velivoli della Delta Airlines si sono scontrati nella pista del trafficato aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson come riporta la Cnn. Nel contatto, avvenuto durante la fase di rullaggio per il decollo, l'aereo più piccolo, il Crj 900, ha perso la coda. L'altro, un Airbus 350, ha riportato danni, invece, lungo l'ala.

Delta plane collision at Atlanta airport



Two Delta Air Lines planes were reported to have collided at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport.



FAA officials said one plane's wing struck the tail of another, causing it to come off. pic.twitter.com/suDY2fvIPh