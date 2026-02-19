circle x black
Scrittore Sabadin: "Andrea ha tradito il proprio Paese, Carlo potrebbe accelerare la transizione"

"E' una delle crisi più drammatiche per la monarchia inglese, sarà molto difficile uscirne per Carlo, una persona degnissima, ma non è stato un sovrano fortunato, rovinato dalla sua stessa famiglia, dell'ex consorte lady D al fratello Andrea"

"E' una delle crisi più drammatiche per la monarchia inglese, sarà molto difficile uscirne per Carlo. Non è solo una questione di minorenni abusate a casa di Epstein, ma è una questione di governo, di Stato, del ruolo di rappresentanza della famiglia reale. L'accusa che è stata mossa ad Andrea è quella di aver tradito il proprio Paese, di aver fornito informazioni ad un suo amico per interessi privati e economici che nel codice britanico prevede pene severissime, fino all'ergastolo". Vittorio Sabadin, giornalista, scrittore, esperto della royal family inglese ('Elisabetta. L'ultima regina', 'La guerra dei Windsor. William, Kate, Harry, Meghan e il futuro della monarchia inglese', 'Carlo III. La lunga attesa di un re'), parla all'Adnkronos, dopo l'arresto di Andrea Mountbatten-Windsor, fratello di re Carlo, coinvolto nello scandalo degli Epstein files.

Ed aggiunge: "Sembra che il sovrano inglese sapesse già tutto da tempo e che l'arresto del fratello non fosse una sorpresa per lui. I servizi segreti, già ai tempi delle regina Elisabetta, seguivano i membri della royal family. Si tratta comunque di un caso clamoroso, di un arresto imbarazzante, sarà difficile per Carlo rimettersi da questa situazione. Forse sono maturi i tempi per passare lo scettro al principe William, Carlo potrebbe accelerare la transizione nei confronti del principe del Galles, che è sempre stato molto duro nei giudizi sullo zio, mentre il padre, sicuramente anche per questioni sentimentali, ha avuto un atteggiamento più cauto - sottolinea ancora Sabadin- L'arresto di Andrea rimarrà sicuramente una macchia indelebile sull'immagine della monarchia inglese".

"Con l'arresto di Andrea si chiude un capitolo della storia dei Windsor- prosegue Vittorio Sabadin- di dedizione e di servizio da parte di Elisabetta II nei suoi 70 anni di regno. Carlo è una persona degnissima, ma non nascondiamolo, non è stato un sovrano fortunato, è stato rovinato dalla sua stessa famiglia, dell'ex consorte lady D al fratello Andrea, senza dimenticare Harry e Meghan e la stessa Sarah Ferguson, moglie di Andrea. Anche lei ha preso soldi da Epstein, decine e decine di milioni di sterline. Non si parla più di lei - conclude - E' sparita, forse sarà in qualche paradiso fiscale, anche lei dovrebbe essere indagata".

