Scrittore Sabadin: "Andrea ha tradito il proprio Paese, Carlo potrebbe accelerare la transizione"

"E' una delle crisi più drammatiche per la monarchia inglese, sarà molto difficile uscirne per Carlo. Non è solo una questione di minorenni abusate a casa di Epstein, ma è una questione di governo, di Stato, del ruolo di rappresentanza della famiglia reale. L'accusa che è stata mossa ad Andrea è quella di aver tradito il proprio Paese, di aver fornito informazioni ad un suo amico per interessi privati e economici che nel codice britanico prevede pene severissime, fino all'ergastolo". Vittorio Sabadin, giornalista, scrittore, esperto della royal family inglese ('Elisabetta. L'ultima regina', 'La guerra dei Windsor. William, Kate, Harry, Meghan e il futuro della monarchia inglese', 'Carlo III. La lunga attesa di un re'), parla all'Adnkronos, dopo l'arresto di Andrea Mountbatten-Windsor, fratello di re Carlo, coinvolto nello scandalo degli Epstein files.

Ed aggiunge: "Sembra che il sovrano inglese sapesse già tutto da tempo e che l'arresto del fratello non fosse una sorpresa per lui. I servizi segreti, già ai tempi delle regina Elisabetta, seguivano i membri della royal family. Si tratta comunque di un caso clamoroso, di un arresto imbarazzante, sarà difficile per Carlo rimettersi da questa situazione. Forse sono maturi i tempi per passare lo scettro al principe William, Carlo potrebbe accelerare la transizione nei confronti del principe del Galles, che è sempre stato molto duro nei giudizi sullo zio, mentre il padre, sicuramente anche per questioni sentimentali, ha avuto un atteggiamento più cauto - sottolinea ancora Sabadin- L'arresto di Andrea rimarrà sicuramente una macchia indelebile sull'immagine della monarchia inglese".

"Con l'arresto di Andrea si chiude un capitolo della storia dei Windsor- prosegue Vittorio Sabadin- di dedizione e di servizio da parte di Elisabetta II nei suoi 70 anni di regno. Carlo è una persona degnissima, ma non nascondiamolo, non è stato un sovrano fortunato, è stato rovinato dalla sua stessa famiglia, dell'ex consorte lady D al fratello Andrea, senza dimenticare Harry e Meghan e la stessa Sarah Ferguson, moglie di Andrea. Anche lei ha preso soldi da Epstein, decine e decine di milioni di sterline. Non si parla più di lei - conclude - E' sparita, forse sarà in qualche paradiso fiscale, anche lei dovrebbe essere indagata".