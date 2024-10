Sinwar ucciso a Gaza, test del dna confermano- Ascolta

Il leader di Hamas Yahya Sinwar e' stato ucciso, come confermato da una fonte della sicurezza israeliana che ha riferito che le analisi del Dna condotte sul corpo di una delle persone rimaste uccise in un raid è quello di Yahya Sinwar. La stessa tv di Israele ha annunciato che Sinwar è stato ucciso a Gaza. La notizia è arrivata dopo che l'esercito israeliano stava indagando da alcune ore se il leader di Hamas Yahya Sinwar fosse davvero stato ucciso in un attacco durante le operazioni nella Striscia di Gaza.