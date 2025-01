Fallisce il settimo test del megarazzo Starship di Space X, esploso pochi minuti dopo il lancio. La missione targata Elon Musk è avvenuta poche ore dopo il primo volo del sistema missilistico Blue Origin New Glenn, sostenuto dal capo di Amazon Jeff Bezos.

I funzionari di Space X hanno confermato i problemi dopo il decollo dal Texas. Il megarazzo, hanno spiegato, "ha subito uno smontaggio rapido non programmato durante la sua ascesa. I team continueranno a rivedere i dati del test di volo di oggi per comprendere meglio la causa principale". In ogni caso, il lanciatore Super Heavy è riuscito a tornare alla rampa di lancio come previsto, salutato dagli applausi da parte delle squadre di controllo a terra.

it is beautiful though 😭 pic.twitter.com/rQpdrsJ8VX — strwb (@strwbcom) January 16, 2025

Uno "smontaggio rapido non programmato" o "RUD" è una frase che SpaceX usa tipicamente per riferirsi a un’esplosione, ricorda la Cnn. Secondo gli ultimi dati di condivisi da SpaceX, l'astronave aveva già superato le 90 miglia di altitudine (146 chilometri) e viaggiava a 13.200 miglia orarie (21.317 chilometri orari).