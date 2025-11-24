circle x black
Cerca nel sito
 

Spagna, "attacco jihadista" a Madrid: 18enne ferisce tre persone

La polizia lo rintraccia a casa e gli spara mentre urla 'Allah Akbar', il giovane ricoverato in gravi condizioni

Polizia spagnola - Ipa
Polizia spagnola - Ipa
24 novembre 2025 | 21.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tre persone sono state ferite a Madrid da un 18enne in quello che è stato definito un "attacco jihadista". Lo ha riferito il giornale OkDiario, secondo cui l'aggressione è avvenuta sabato intorno alle 14 nel centro della capitale spagnola.

Gli agenti hanno trovato il sospetto, identificato come "maghrebino", a casa sua, dopo essere stati allertati dal fratello, preoccupato per il "comportamento aggressivo". Gli agenti dell'unità antiterrorismo hanno tentato dapprima di immobilizzare con il taser il 18enne, armato di machete, che urlava "Allah akbar", poi hanno aperto il fuoco, ferendolo in modo grave. Il giovane è ricoverato in ospedale, mentre le autorità hanno aperto un'inchiesta per "attentato jihadista".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
attacco jihadista Madrid terrorismo Spagna news esteri news
Vedi anche
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza