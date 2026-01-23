circle x black
Cerca nel sito
 

Scontro tra treni in Spagna, il rapporto sull'incidente: "Frattura rotaia possibile causa"

Nel disastro 45 persone hanno perso la vita

Continuano i lavori per le ricerche delle vittime ad Adamuz - Ipa
Continuano i lavori per le ricerche delle vittime ad Adamuz - Ipa
23 gennaio 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un binario rotto potrebbe aver provocato lo scontro tra treni che in Spagna ha provocato 45 morti. La Commissione di indagine sugli incidenti ferroviari ha identificato nel suo rapporto preliminare la frattura di una rotaia come possibile causa del devastante incidente ferroviario avvenuto domenica scorsa nel sud del paese, con una collisione tra due treni ad alta velocità nei pressi della città di Adamuz, nella provincia andalusa di Cordova. Oltre alle 45 vittime, più di 120 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.

Nel rapporto, pubblicato dal Ministero dei Trasporti spagnolo, la commissione ufficiale ha spiegato che sono state rinvenute delle tacche sulle superfici di rotolamento delle ruote del treno Iryo, le cui ultime carrozze sono deragliate finendo sul binario adiacente, scontrandosi con un treno Renfe che procedeva in direzione opposta ed è stato sbalzato fuori dal binario a una velocità superiore ai 200 chilometri orari. Tali segni, insieme alla deformazione delle rotaie osservata, suggeriscono che una rotaia si fosse già fratturata prima del passaggio del treno Iryo e del suo deragliamento.

Tacche simili sono state trovate anche sulle ruote di altri tre treni che erano passati in quel tratto di binario poco prima. Ora dei campioni di rotaia saranno inviati a un laboratorio metallografico per determinare le possibili cause della frattura, ha aggiunto la commissione, sottolineando che altre ipotesi sulla causa dell'incidente non sono ancora state escluse.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
spagna treni spagna incidente ferroviario spagna incidente treno spagna incidente adamuz
Vedi anche
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza