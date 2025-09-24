circle x black
Cerca nel sito
 

Sparatoria a Dallas, colpiti tre detenuti in ufficio Ice: due morti, il cecchino si è suicidato

Vicedirettrice dell'agenzia: "Nessun agente colpito". Vance: "Attacchi devono finire"

Sparatoria a Dallas, colpiti tre detenuti in ufficio Ice: due morti, il cecchino si è suicidato
24 settembre 2025 | 14.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sparatoria oggi a Dallas, nel mirino l'ufficio dell'Ice, l'agenzia federale che applica le politiche anti-migranti dell'amministrazione Trump. In azione un cecchino che ha aperto il fuoco ed ha colpito tre migranti detenuti, uccidendone due. Lo ha dichiarato un portavoce dell'agenzia federale, precisando che il terzo migrante ferito si trova ricoverato in ospedale e confermando che il killer si è suicidato, riporta Nbcnews.

Fonti della polizia hanno riferito a Fox News che l'uomo che ha aperto il fuoco da un tetto ha rivolto l'arma contro di sé e si è ucciso sparandosi un colpo alla testa quando si sono avvicinati gli agenti. Il cecchino, che viene descritto come un uomo bianco, si era appostato su un tetto, non è ancora chiaro se dell'edificio dell'ufficio federale o se di un edificio adiacente.

A Fox News, Madison Sheahan, vicedirettrice dell'agenzia, ha dichiarato che nessun agente dell'Ice è stato ferito dal cecchino. La situazione rimane "molto fluida" e resta ancora ignoto il movente dell'attacco, ha spiegato. "Abbiamo visto molta violenza nelle strutture dell'Ice e non è la prima volta che vediamo un attacco, anche quest'anno contro una nostra struttura", ha aggiunto Sheahan.

Vance: "Attacchi contro forze dell'ordine e Ice devono finire"

"Questi attacchi ossessivi contro le forze dell'ordine, in particolare l'Ice, devono smettere. Prego per chiunque sia stato colpito in questo attacco e per le loro famiglie", ha scritto su X il vicepresidente DJ Vance.

Il vicepresidente Usa ha rilanciato un tweet della segretaria alla Sicurezza Interna, Kristi Noem, che conferma che la sparatoria è avvenuta nella struttura che ospita il centro di detenzione dell'Ice. "Non sappiamo ancora il movente, quello che sappiamo è che le forze dell'Ice stanno affrontando una violenza senza precedenti contro di loro, questo deve smettere", ha aggiunto Noem.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sparatoria usa sparatoria dallas sparatoria ufficio ice dallas ufficio ice dallas sparatoria dallas cecchino usa news
Vedi anche
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza