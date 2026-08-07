Serata da incubo al cinema per centinaia di persone in sala per vedere Spider-Man: Brand New Day, l'ultimo capitolo della saga dell'Uomo Ragno. Il film macina record di incassi in tutto il mondo. A Cartagena, in Colombia, il blockbuster con Tom Holland protagonista ha fatto notizia per un altro motivo in una sala del Cine Colombia Multiplex in uno dei più grandi centri commerciali della città.

Tutto, come riferisce Jam Press, stava filando liscio fino all'incidente che ha coinvolto uno spettatore. Una flatulenza ha avuto un effetto dirompente nella sala, creando un ambiente mefitico che ha innescato una fuga di massa. Uno, cinque, dieci, cinquanta spettatori si sono alzati disgustati, abbandonando la propria poltroncina. Alla fine, un centinaio di persone - compreso un uomo travestito da Spiderman per l'occasione - si è ritrovato all'esterno della sala.

An evacuation caused by farting took place during a screening of “Spider-Man” in Colombia. Yes, this is a real news story



One of the viewers suffered an uncontrollable flatulence attack, and the entire theater was nearly unable to breathe because of it. The administration… pic.twitter.com/xnoGsv9wY6 — NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2026

La proiezione è proseguita davanti ad una platea fantasma: quasi nessuno è rientrato in sala. La vicenda è rimbalzata persino sul New York Post, che ha seguito eventuali sviluppi del caso. Ad oggi, il colpevole non è stato ancora identificato, anche se alcune fonti - secondo i media locali - ipotizzano che si si sia trattato di uno scherzo con una 'fart bomb' o che la persona in questione non sia riuscita ad arrivare in bagno in tempo.