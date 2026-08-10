La madre ha raccontato che il figlio è corso da lei in preda al panico e che lei ha provato a rimuovere il gel che si trovava intorno alla bocca del piccolo, ma insieme alla sostanza ha iniziato a staccarsi anche la pelle

Bambino di 8 anni ustionato in volto e sul torace mentre giocava con uno 'squishy' che è esploso. È accaduto in Francia lo scorso 24 luglio 2026 e la Procura di Saint-Omer, nel dipartimento del Pas-de-Calais, ha ora aperto un'inchiesta "per lesioni colpose" per accertare le cause dell'incidente.

Secondo quanto si legge su levoixdunord.fr il piccolo stava giocando con la popolare pallina antistress elastica, che conteneva una sostanza morbida e facilmente deformabile, quando è esplosa provocando ustioni di secondo grado. La madre ha raccontato che suo figlio è corso da lei in preda al panico, che lei ha provato a rimuovere il gel che si trovava intorno alla bocca ma insieme alla sostanza ha iniziato a staccarsi anche la pelle. In quel momento, la donna si è resa conto che il figlio aveva riportato gravi lesioni.

La madre del bambino si è rivolta alla polizia. Ora la procura dovrà determinare l'esatta causa dell'incidente. L'indagine cercherà di stabilire se si sia trattato di un infortunio accidentale o se le lesioni del bambino siano collegate a un potenziale difetto del giocattolo.