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Strage dei treni in Spagna, Starlink ripristina le comunicazioni: 2mila messaggi via satellite

Dopo l'incidente ferroviario di Toledo, decine di antenne e nodi telefonici in difficoltà. Il governo spagnolo autorizza il servizio satellitare di SpaceX per garantire i collegamenti a soccorritori e cittadini

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29 ottobre 2026 | 19.41
Redazione Adnkronos
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Anche i satelliti di Elon Musk sono intervenuti nelle operazioni di emergenza dopo il tragico incidente ferroviario del 28 ottobre a Urda, nella provincia spagnola di Toledo. Starlink ha attivato gratuitamente il proprio servizio di connettività mobile satellitare per i clienti di Orange e Telefónica, consentendo di comunicare anche nelle aree rimaste senza segnale telefonico. Nelle prime ore sono stati trasmessi quasi 2mila messaggi, secondo quanto riferito su X da David Goldman, vicepresidente per le politiche satellitari di SpaceX.

L'intervento si è reso necessario per i gravi problemi alla rete mobile provocati dall'incidente. Secondo il portale specializzato spagnolo BandaAncha, inizialmente erano rimasti fuori servizio 18 nodi della rete telefonica, dieci dei quali successivamente ripristinati. Ai guasti si è aggiunto il sovraccarico delle comunicazioni determinato dall'arrivo di centinaia di soccorritori, forze dell'ordine e operatori sanitari.

Il ministero spagnolo per la Trasformazione digitale ha quindi autorizzato d'urgenza l'attivazione di Starlink Mobile. Attraverso la tecnologia Direct to Cell, i telefoni LTE compatibili possono collegarsi direttamente ai satelliti in orbita bassa, senza bisogno di antenne paraboliche o apparecchiature dedicate. Il servizio permette di inviare SMS e utilizzare alcune applicazioni di messaggistica e dati, anche quando le antenne terrestri non funzionano.

Orange ha inoltre inviato sul posto unità mobili e sistemi Wi-Fi per sostenere le attività di soccorso.

Non è la prima volta che Starlink viene impiegata in un'emergenza in Spagna. La stessa tecnologia era stata attivata durante gli incendi dello scorso luglio nella regione di Madrid e nelle aree limitrofe, quando, secondo SpaceX, circa 270mila utenti avevano utilizzato la connettività satellitare.

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