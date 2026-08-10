Svezia sventa operazione russa: bloccato tentativo di screditare Nato e Ue

I servizi segreti svedesi (Säpo) hanno annunciato oggi di aver sventato una operazione di intelligence russa destinata a "screditare" il Paese scandinavo, che coinvolgeva un "agente" in servizio in una "missione diplomatica straniera" sul territorio svedese.

La Säpo ha dichiarato in un comunicato di avere "raccolto delle informazioni e preso delle misure contro una operazione dei servizi russi che mirava a influire sul processo decisionale in Svezia e a screditare il Paese, la Nato e l'Ue".

Questa "operazione di intelligence è stata pianificata e diretta per un certo periodo dall'Svr, il servizio segreto estero russo", secondo la nota dei servizi svedesi.

"Una delle persone coinvolte nell'operazione russa era un agente di una missione diplomatica straniera in Svezia", ha aggiunto la Säpo, senza fornire altri particolari.

"Uno degli obiettivi dell'operazione era raccogliere informazioni sul processo decisionale svedese, al fine di consentire ai servizi segreti russi di condurre delle operazioni d'influenza su materie divisive, con l'obiettivo di ostacolare l'assunzione di decisioni in Svezia e di screditare il Paese, la Nato e la Ue", hanno scritto i servizi segreti svedesi.

Dopo avere appreso di questa operazione, la Säpo è "intervenuta per proteggere gli interessi svedesi e contrastare gli effetti persistenti di questa azione", ha spiegato Christoffer Wedelin, direttore aggiunto delle operazioni del servizio.

Nel 2024 la Svezia ha posto fine a due secoli di non allineamento militare, decidendo di entrare nella Nato, alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia iniziata nel 2022. La Säpo ha più volte segnalato che la Russia, come la Cina e l'Iran, costituisce una delle principali minacce per la Svezia in materia di operazioni di intelligence.