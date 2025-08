“È una repubblicana registrata?”. Il presidente Usa Donald Trump ha risposto alla domanda di un giornalista che gli chiedeva cosa pensasse della affiliazione politica dell'attrice Sydney Sweeney . "Oh, ora adoro la sua pubblicità", ha affermato il tycoon.

Trump ha aggiunto: "Sareste sorpresi di sapere quante persone sono repubblicane. È una cosa che non avrei saputo, ma sono contento che me l'abbiate detto".

REPORTER: "Actress Sydney Sweeney — it came out this weekend that she's a registered Republican."@POTUS: "You'd be surprised at how many people are Republicans ... I'm glad you told me that. If Sydney Sweeney is a registered Republican, I think her ad is fantastic!" 😂🤣 pic.twitter.com/baLwJHBbuD