Tajani: "Cultura straordinaria occasione di crescita economica per il nostro Paese"

"La cultura rappresenta innanzitutto la nostra identità, ma è anche una straordinaria occasione di crescita economica per il Paese. Stiamo studiando diverse iniziative con il Ministero del Turismo - ha ripreso il Titolare della Farnesina - per promuovere, sulla scia del Festival di Sanremo, anche la musica leggera italiana, oltre a tutte le altre attività culturali, compresa la Collezione Farnesina, che è la più grande raccolta d'arte contemporanea in Italia, e la promozione della nostra lingua. Già lo scorso anno abbiamo dato vita alla prima edizione della Giornata della lingua e della cultura italiana: un modo per far conoscere il nostro Paese, creare aggregazione e generare valore anche dal punto di vista economico". Lo ha dichiarato il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, intervenuto a Verona nel corso della giornata conclusiva della Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura.