circle x black
Cerca nel sito
 

Tajani: "Sanzioni Ue ai coloni, serve l'unanimità"

Tajani: Ue deciderà all'unanimità su misure commerciali contro coloni israeliani in Cisgiordania, incerto prima delle elezioni Israele.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani - Fotogramma/Ipa
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani - Fotogramma/Ipa
13 luglio 2026 | 11.36
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Le misure commerciali nei confronti degli insediamenti illegali dei coloni israeliani in Cisgiordania che la Commissione Europea dovesse mettere sul tavolo andrebbero approvate "all'unanimità", non a maggioranza qualificata, e non è certo che si riesca a decidere qualcosa su questa materia "prima" delle elezioni in Israele. Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles a margine del Consiglio Ue.

"Vediamo - risponde - esaminiamo bene la proposta, quale sarà. Credo però che dovrà essere poi approvata all'unanimità, visto che si tratta di una scelta politica, non di una scelta commerciale. Credo che la proposta della Commissione Europea andrà in quella direzione. Esamineremo nel dettaglio tutte le proposte, valuteremo. Non siamo pregiudizialmente contrari, ma credo che si debba fare, come abbiamo sempre detto, una valutazione approfondita".

"Non so - aggiunge - se si potrà decidere prima prima delle elezioni in Israele. Però noi siamo contro gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, siamo per infliggere anche delle sanzioni, ma vediamo che tipo di sanzioni, soprattutto per quanto riguarda le importazioni. Si tratta di una scelta politica, quindi valuteremo insieme le proposte della Commissione", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Antonio Tajani Israele sanzioni coloni Cisgiordania misure commerciali coloni Israele Ue
Vedi anche
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini
News to go
Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale
Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città - Video
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito
Spionaggio, il difensore dell'ex 007 Di Pasquale: "Trascinato nella polvere" - Video
Ue, Fitto: "Coesione obiettivo centrale, va modernizzata per nuove esigenze" - Video
Prima processione digitale in Italia, il santo è uno schermo e i lumini sono smartphone - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza