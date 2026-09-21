Tasse Ue: Costa illustra le condizioni per il via libera alle nuove imposte

I governi europei saranno più inclini a dare via libera a nuove tasse Ue per il prossimo bilancio settennale dell'Unione, o Mff 2028-34, le cosiddette risorse proprie, se queste genereranno entrate che i governi nazionali non stanno già incassando. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio Europeo, António Costa in una intervista a Politico al termine del tour delle capitali che ha fatto in vista dei prossimi summit Ue, con l'obiettivo di chiudere un accordo sull'Mff2028-34 entro fine anno.

"Se non creiamo nuove risorse proprie, dovremo chiedere più denaro agli Stati membri", ha ribadito Costa. "Sappiamo di dover mantenere i contributi nazionali entro limiti ragionevoli. Per questo, abbiamo bisogno di un paniere credibile di nuove risorse proprie". Alcune delle opzioni, come una tassa sui tabacchi, incontrano resistenze dai governi, poiché andrebbero a intaccare entrate che vengono già riscosse a livello nazionale.

"Fa la differenza se si tassa la stessa cosa o qualcosa di diverso", ha spiegato Costa. Se si tratta di qualcosa di diverso, "allora si tratta davvero di nuove risorse. E questo rende più facile raggiungere un accordo". Per Costa alcune delle proposte sul tavolo possono essere "affinate" per rispondere alle preoccupazioni dei governi europei. Secondo lui occorre "un paniere che garantisca un equilibrio adeguato tra tutti gli Stati membri", ha concluso.