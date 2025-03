Quindici minuti di telefonata oggi 21 marzo tra il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, e il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. "Oggi ho avuto l'onore e il piacere di avere una telefonata con il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. È stata un'opportunità per riaffermare la forte amicizia e cooperazione tra i nostri due Paesi. È mia intenzione organizzare una missione negli Stati Uniti con aziende e investitori italiani, poiché abbiamo eccellenze, anche nel settore delle infrastrutture, invidiate in tutto il mondo", ha scritto Salvini su X.

"Allo stesso tempo - ha aggiunto - ho elogiato le notevoli capacità americane in settori chiave come la comunicazione satellitare. Con il vicepresidente Vance c'è stato un completo allineamento su obiettivi cruciali come la pace in Ucraina, il controllo delle frontiere e la difesa dei nostri valori".

"Non vedo l'ora di dare il benvenuto al vicepresidente alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che sono certo saranno un'opportunità straordinaria per la promozione internazionale dell'Italia", ha concluso Salvini.

"Oggi ho avuto una bella telefonata con il mio amico vicepremier Matteo Salvini e l'ho ringraziato per il caloroso benvenuto riservato a Usha in Italia in occasione delle Olimpiadi Speciali di Torino", ha scritto su X il vicepresidente degli Stati Uniti, in un riferimento alla visita nei giorni scorsi di sua moglie. "Non vedo l'ora di visitare anch'io presto l'Italia!", ha aggiunto Vance.

Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia, ha commentato sui social: "Felice del colloquio Salvini e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Si è parlato di tecnologie americane come i satelliti, tema molto caro all’amministrazione che guarda con attenzione le scelte degli alleati. Il riconoscimento di Salvini della leadership americana sui satelliti, grazie a Elon Musk, rafforza i rapporti bilaterali tra i due Paesi".