Tempesta di neve a New York, disagi e voli cancellati: il maltempo inguaia i viaggi per le feste

Una tempesta di neve a New York e in alcune zone dei Grandi Laghi e del Nordest degli Stati Uniti sta avendo un impatto significativo sul traffico aereo proprio sotto le feste natalizie.

Secondo FlightAware, riferisce Cnn, sabato mattina oltre 1.850 voli interni, da e per gli Stati Uniti, hanno subito ritardi e almeno 600 sono stati cancellati. I tre principali aeroporti dell'area metropolitana di New York sono tra i più colpiti e ulteriori disagi sono stati segnalati all'aeroporto internazionale di Boston Logan. Le difficoltà seguono gli oltre 8.500 ritardi e le 1.700 cancellazioni di venerdì.

L'area metropolitana di New York, si legge su Nbc New York, è ricoperta da diversi centimetri di neve fresca, proprio nel momento in cui si prevede che milioni di persone si metteranno in viaggio dopo le vacanze di Natale.

New York ha ufficialmente registrato più di 10 cm di neve a Central Park. La neve è caduta particolarmente copiosa nelle zone a nord e a est della città. Diverse comunità nella valle dell'Hudson e nel Connecticut hanno registrato 23 cm di neve.