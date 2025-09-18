circle x black
Terremoto magnitudo 7.8 in Kamchatka, allerta tsunami

Il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky

Un sismografo
18 settembre 2025 | 22.08
Redazione Adnkronos
Un terremoto di magnitudo 7,8 oggi 18 settembre al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, secondo quanto riportato dall’Us Geological Survey (Usgs), a pochi giorni da un’altra forte scossa nella stessa area.

Il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità relativamente superficiale di 10 chilometri. In seguito, lo Us Pacific Tsunami Warning Center ha emesso un allarme per possibili onde pericolose lungo le coste vicine.

