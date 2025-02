Elon Musk non è interessato ad acquistare TikTok. Lo ha dichiarato lo stesso ceo di Tesla e SpaceX durante un incontro virtuale al WELT Economic Summit il 28 gennaio. "Non ho fatto un'offerta per TikTok e non ho piani su cosa farei se avessi TikTok", ha detto Musk in un video pubblicato online da The WELT Group, di proprietà della società di media tedesca Axel Springer, come riporta Cnn.

L'app di proprietà cinese, che conta circa 170 utenti americani al mese, avrebbe dovuto essere vietata il 20 gennaio per motivi di sicurezza nazionale. Il presidente Donald Trump ha dato alla società madre di TikTok, ByteDance, un'ancora di salvezza all'ultimo minuto, rinviando il divieto di 75 giorni. La proroga ha dato a TikTok più tempo per trovare un acquirente non cinese, una condizione prevista dal disegno di legge firmato dall'ex presidente Joe Biden lo scorso aprile. ByteDance ha dichiarato di non avere intenzione di vendere, anche se alcuni investitori hanno dichiarato pubblicamente di essere interessati.

L'influencer di YouTube e TikTok MrBeast, il cui vero nome è Jimmy Donaldson, ha pubblicato a gennaio la sua intenzione di acquistare l'app. Anche la star di 'Shark Tank' Kevin O’Leary e l’ex proprietario dei Los Angeles Dodgers Frank McCourt fanno parte del gruppo di miliardari che hanno espresso interesse.