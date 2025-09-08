circle x black
Tom Hanks 'bocciato da West Point e Trump esulta

L'accademia militare cancella la cerimonia di premiazione dell'attore, il presidente fa festa: "Basta woke"

08 settembre 2025 | 15.33
Redazione Adnkronos
West Point 'boccia' Tom Hanks e Donald Trump esulta. Il presidente degli Stati Uniti ha celebrato su Truth Social la decisione della US Military Academy di West Point di cancellare la cerimonia per il conferimento del prestigioso Sylvanus Thayer Award all'attore Tom Hanks, prevista per il 2025. "La nostra grande West Point (sempre la migliore!) ha saggiamente cancellato la cerimonia di premiazione per l'attore Tom Hanks. Mossa importante! Non abbiamo bisogno di destinatari distruttivi e woke che ricevano i nostri amati premi americani! Si spera che gli Academy Awards e gli altri falsi premi rivedano i loro standard e le loro pratiche in nome dell’equità e della giustizia".

La decisione di West Point, comunicata via email dal colonnello in pensione Mark Bieger, è stata motivata con la necessità per l'accademia di "concentrarsi sulla sua missione principale: preparare i cadetti a comandare, combattere e vincere come ufficiali dell’esercito più letale del mondo". Hanks, due volte premio Oscar, era stato scelto per il riconoscimento in quanto "cittadino statunitense eccezionale" per il suo sostegno ai militari e alle iniziative commemorative. Tuttavia, secondo il Washington Post, la sua vicinanza al Partito Democratico - ha sostenuto Joe Biden nel 2020, ricevuto la Medal of Freedom da Barack Obama e contribuito con donazioni a candidati dem - potrebbe aver pesato sulla scelta di West Point.

