L'accordo di cessate il fuoco in una dichiarazione congiunta di Francia e Usa. Ben Gvir: "Errore storico, Netanyahu spieghi". Da tregua speranza per ostaggi Gaza

E’ atteso per oggi alle 22 ore locali (le 21 in Italia), “un annuncio franco-americano di un cessate il fuoco in Libano. Lo riferisce l’emittente israeliana Channel 12. La notizia viene riportata anche dai media libanesi. Secondo Times of Israel, il gabinetto di sicurezza israeliano si riunirà oggi pomeriggio per approvare il cessate il fuoco con Hezbollah in Libano.

Speranza per ostaggi Gaza

Un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano può portare anche a una svolta nei negoziati con Hamas per la liberazione degli ostaggi ancora nella Striscia di Gaza, hanno dichiarato fonti dell'establishment della sicurezza israeliana a Walla, secondo cui la pressione militare esercitata su Hamas e sui suoi alleati ha reso più vicina che mai la possibilità di raggiungere un accordo per la restituzione degli ostaggi.

L'agenzia di stampa israeliana ha riferito inoltre che i funzionari della sicurezza ritengono che la capacità di Hamas di coordinare le proprie attività con Hezbollah sia stata interrotta, sottoponendo l'organizzazione che controlla Gaza a un'enorme pressione.

Ben Gvir: "Cessate fuoco in Libano errore storico, Netanyahu spieghi"

Secondo il ministro per la sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano è "un errore storico". Riferendo in un'intervista a radio Kan di aver chiesto spiegazioni al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Ben-Gvir ha aggiunto che ''è possibile che qualcuno non voglia ascoltare le mie obiezioni''. "Abbiamo un'opportunità storica di agire in modo deciso a sud e a nord. Sarà un'opportunità storica mancata se fermiamo tutto e torniamo indietro", ha sostenuto.

Borrell: "Cessate il fuoco in Libano oggi, non ci sono scuse"

"Non ci sono scuse per non attuare un cessate il fuoco altrimenti il Libano crollerà". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Josep Borrell, auspicando che "oggi il governo Netanyahu approvi il cessate il fuoco" proposto da Stati Uniti e Francia. "Ci sono 100mila abitazioni distrutte" e migliaia di persone sfollate in Libano, ha proseguito Borrell, che ha chiesto a Tel Aviv di non avanzare "nuove richieste". "Basta combattimenti, basta uccisioni, è tempo di pensare alla pace", ha aggiunto.

Nyt: Iran informato di cessate fuoco imminente tra Hezbollah e Israele

Un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele è ''imminente'' e ''l'Iran è stato informato'' di questo, riferiscono due membri dei Guardiani della Rivoluzione iraniana, i Pasdaran, al New York Times. Hezbollah ha ricevuto il via libera per un accordo sul cessate il fuoco dal Grande Ayatollah iraniano Ali Khamenei.

Razzi Hezbollah su Nahariya, 2 feriti di cui una donna gravemente

Intanto Hezbollah ha lanciato questa mattina una raffica di razzi su Nahariya, nel nord di Israele, ferendo una donna di 70 anni e un uomo di 80 anni. Lo riferisce il Times of Israel. Secondo quanto riporta il servizio Magen David Adom, la donna è ferita in modo grave. Le Idf ha spiegato che Hezbollah ha lanciato una decina di razzi, alcuni dei quali sono caduti all'interno della città.

Idf colpisce sei edifici a Beirut

Le Idf hanno reso noto di aver colpito sei edifici usati da Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Come si legge in una nota dell'esercito israeliano, gli edifici venivano utilizzati dall'unità missilistica costa-mare di Hezbollah e come centri di comando.

Secondo quanto riportano le Idf, la popolazione sarebbe stata avvisata della necessità di evacuare l'area prima di procedere ai raid, mentre i media libanesi sostengono che non sia stato dato alcun avviso di evacuazione e che quindi si sia trattato di "un tentativo di assassinio e non di un attacco alle infrastrutture di Hezbollah".