Joe Biden accoglie Donald Trump alla Casa Bianca nell'incontro tra il presidente uscente degli Stati Uniti e il presidente eletto, trionfatore alle elezioni del 5 novembre. I due ex avversari posano davanti ai fotografi per le foto di rito, le immagini televisive rimbalzano su X e un dettaglio in particolare sembra risaltare.

I’ve never seen Joe Biden this happy. pic.twitter.com/TYkgY5mXkK — Collin Rugg (@CollinRugg) November 13, 2024

In un clima disteso e sereno, con strette di mano e congratulazioni, il sorriso di Biden è radioso. Le immagini vengono rilanciate di profilo in profilo con tweet che sottolineano l'atteggiamento del presidente uscente: "Non l'ho mai visto così sorridente", si legge.