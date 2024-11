La transizione dei poteri sarà "la più tranquilla possibile". Così Donald Trump durante il suo incontro oggi alla Casa Bianca con Joe Biden dopo la sua vittoria elettorale. Trump si insedierà alla Casa Bianca per il suo secondo mandato il 20 gennaio. "Apprezzo molto una transizione così tranquilla, la più tranquilla possibile. E lo apprezzo veramente tanto, Joe", ha detto il presidente eletto rivolgendosi a Biden.

Allo stesso modo Biden si è detto pronto a una "transizione ordinata" a gennaio. "Presidente eletto, ex presidente, Donald, congratulazioni", le parole con cui Biden ha accolto Trump, al quale ha stretto la mano. "La politica è tosta ed è, in molti casi, non un bel mondo. Ma oggi lo è e io lo apprezzo molto", ha risposto il tycoon.

Assente Melania

Trump è arrivato a Washington su invito di Biden. Un invito che, va ricordato, il presidente eletto non rivolse a Biden dopo la sconfitta elettorale del 2020. Come era stato anticipato, Melania Trump non accompagnava il marito per il tradizionale incontro con la first lady Jill Biden.

"La signora Trump non parteciperà oggi all'incontro alla Casa Bianca. Il ritorno del marito nello Studio Ovale per avviare il processo di transizione è incoraggiante e lei gli fa i migliori auguri", ha scritto su X l'ufficio della futura first lady. Ad accompagnare Trump nel suo ritorno vittorioso a Washington c'è invece Elon Musk, considerato uno dei principali artefici della vittoria elettorale dell'ex presidente.

Il miliardario tech, al quale è stata appena affidata la guida del Dipartimento per l'efficienza governativa, sarà al fianco del tycoon durante l'incontro con i deputati repubblicani, secondo fonti citate dalla Cnn che precisano che Musk ha viaggiato sull'aereo di Trump.

Da Jill Biden una lettera di congratulazioni a Melania Trump

Jill Biden ha scritto una lettera a Melania Trump che ha declinato il suo invito a raggiungerla alla Casa Bianca mentre Biden incontrava Trump. La first lady ha accolto Trump insieme al marito. La lettera di congratulazioni per Melania che ha consegnato a Trump per la moglie è stata scritta a mano. Anche Jill Biden ha espresso, nella lettera a Melania Trump, la disponibilità del suo 'team' a fare in modo che la transizione sia ordinata.