"Quella foto è pessima". Time magazine dedica la copertina a Donald Trump. Il presidente apprezza. Anzi, no. La foto scelta per la cover del numero di novembre viene bocciata in toto dal numero 1 della Casa Bianca. Time celebra il risultato ottenuto da Trump con l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza: "His Triumph" è il titolo che campeggia sulla foto. Se l'articolo viene promosso dal presidente, la foto proprio non va: inquadratura dal basso, capelli 'spariti', collo non proprio tonico. Ce n'è abbastanza per spingere Trump a griffare un post su Truth.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

"Time Magazine ha scritto un articolo abbastanza buono su di me, ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi. Hanno fatto 'sparire' i miei capelli, hanno messo qualcosa che galleggia in cima alla mia testa, sembra una corona sospesa ma piccolissima. Davvero strano!", scrive il presidente. "Non mi sono mai piaciute le foto scattate con inquadrature dal basso, ma questa è davvero pessima e merita di essere evidenziata in senso negativo. Cosa stanno facendo. E perché?", si chiede Trump.