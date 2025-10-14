circle x black
Cerca nel sito
 

Trump boccia la foto di Time: "Non ho i capelli"

Il presidente: "L'articolo è buono, l'immagine è la peggiore in assoluto"

La copertina di Time
La copertina di Time
14 ottobre 2025 | 16.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quella foto è pessima". Time magazine dedica la copertina a Donald Trump. Il presidente apprezza. Anzi, no. La foto scelta per la cover del numero di novembre viene bocciata in toto dal numero 1 della Casa Bianca. Time celebra il risultato ottenuto da Trump con l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza: "His Triumph" è il titolo che campeggia sulla foto. Se l'articolo viene promosso dal presidente, la foto proprio non va: inquadratura dal basso, capelli 'spariti', collo non proprio tonico. Ce n'è abbastanza per spingere Trump a griffare un post su Truth.

"Time Magazine ha scritto un articolo abbastanza buono su di me, ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi. Hanno fatto 'sparire' i miei capelli, hanno messo qualcosa che galleggia in cima alla mia testa, sembra una corona sospesa ma piccolissima. Davvero strano!", scrive il presidente. "Non mi sono mai piaciute le foto scattate con inquadrature dal basso, ma questa è davvero pessima e merita di essere evidenziata in senso negativo. Cosa stanno facendo. E perché?", si chiede Trump.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump trump gaza trump time
Vedi anche
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza