Donald Trump ci ricasca. "I signori di internet mi stanno baciando il culo", dice il presidente degli Stati Uniti in un passaggio del discorso tenuto all'università dell'Alabama. "Bisogna avere la giusta visione. Se guardate questa gente di internet... Ne conosco così tante, Elon è fantastico", dice riferendosi in particolare a Musk. "Ma ora li conosco tutti, mi odiavano durante il mio primo mandato, ma ora tutti mi stanno baciando il culo", aggiunge tra le risate e gli applausi della platea.

Per la seconda volta in poche settimane Trump sfodera l'espressione 'kissing my ass': era già successo all'inizio di aprile durante un evento del partito repubblicano. In quel caso, il presidente aveva fatto riferimento all'atteggiamento dei paesi colpiti dai dazi introdotti dagli Stati Uniti. "Ora chiamano tutti - aveva detto - per venire qui a baciarmi il culo".