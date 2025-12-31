circle x black
Trump come 'Il Gladiatore', il filmato della Casa Bianca con la scelta del team per il 2026 - Video

Sull'account X un inusuale montaggio con le immagini della celebre pellicola di Ridley Scott e le apparizioni pubbliche del presidente americano

Dal filmato pubblicato su X della Casa Bianca
31 dicembre 2025 | 13.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il presidente Trump prepara il suo team per il 2026". Come nelle scene del 'Gladiatore'. In un video diffuso sull'account X della Casa Bianca si vedono immagini del film con gli uomini che si preparano alla battaglia.

Imperdibile la chiusura con la celebre frase "al mio segnale, scatenate l'inferno" a cui ne seguono altre del tycoon tra mezzi militari e forze Usa schierate per il saluto. E la didascalia: "Siamo solo all'inizio".

