Sull'account X un inusuale montaggio con le immagini della celebre pellicola di Ridley Scott e le apparizioni pubbliche del presidente americano

"Il presidente Trump prepara il suo team per il 2026". Come nelle scene del 'Gladiatore'. In un video diffuso sull'account X della Casa Bianca si vedono immagini del film con gli uomini che si preparano alla battaglia.

And we are JUST GETTING STARTED.pic.twitter.com/pTjvBwdsqb — The White House (@WhiteHouse) December 30, 2025

Imperdibile la chiusura con la celebre frase "al mio segnale, scatenate l'inferno" a cui ne seguono altre del tycoon tra mezzi militari e forze Usa schierate per il saluto. E la didascalia: "Siamo solo all'inizio".