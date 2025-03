"Stati Uniti avranno un caccia di sesta generazione, si chiamerà F-47". Donald Trump annuncia l'avvio del progetto per la produzione di un nuovo jet. "Non ci sarà niente di paragonabile al mondo, nessuno non c'è mai stato niente di simile in termine di velocità, manovrabilità, dotazioni. Il contratto sarà assegnato alla Boeing, c'è stata un'enorme competizione", dice il presidente degli Stati Uniti nello Studio Ovale.

"L'F-47 sarà l'aereo più moderno e più letale mai costruito. Una versione sperimentale ha volato per quasi 5 anni, siamo fiduciosi: sarà nettamente più potente di ogni altro aereo di altri paesi. Sarà dotato di tecnologia Stealth, sarà virtualmente invisibile. Speriamo di non doverlo usare, ma dobbiamo averlo. Se dovessimo usarlo, i nostri nemici non saprebbero nemmeno da cosa sono stati colpiti", aggiunge Trump.