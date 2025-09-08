circle x black
"Trump finanzia macchina politica di Vance". Indizio verso candidatura 2028?

Lo rivela Nbc News, sottolineando come tra maggio e giugno, il comitato di Vance abbia già incassato circa 245.000 dollari

Jd Vance e Doanlad Trump - (Afp)
09 settembre 2025 | 00.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il presidente americano Donald Trump ha avviato un accordo di raccolta fondi che destina il 5% delle donazioni raccolte dai suoi comitati al Pac Working for Ohio del vicepresidente Jd Vance, fornendogli liquidità e preziosi dati sugli elettori in vista delle future sfide politiche. Lo rivela Nbc News, sottolineando come tra maggio e giugno, il comitato di Vance abbia già incassato circa 245.000 dollari, secondo le ultime dichiarazioni alla Commissione elettorale federale, mentre il resto delle somme viene diviso tra il Pac personale di Trump ("Never Surrender, 77,5%) e il Comitato Nazionale Repubblicano (Rnc, 17,5%).

L'intesa, concordata in primavera, punta a sostenere l'infrastruttura politica di Vance mentre quest'ultimo, in qualità di presidente finanziario del Rnc, concentra i propri sforzi sulla raccolta fondi per il partito. Trump ha elogiato pubblicamente il suo vice, definendolo il suo "erede più probabile", e aggiungendo che "è troppo presto per parlarne, ma sta facendo un ottimo lavoro e al momento sarebbe probabilmente il favorito". Tuttavia, lo staff del presidente precisa che l'accordo non equivale a un'investitura per il 2028, ma serve a garantire che l'apparato politico di Vance resti operativo.

L'operazione consolida ulteriormente la posizione del vicepresidente, che a soli 41 anni viene visto come il front-runner repubblicano per le presidenziali del 2028, anche se lui stesso invita alla cautela: "Se alla fine deciderò di candidarmi nel 2028, non ne ho alcun diritto acquisito", ha dichiarato a Nbc News. Intanto, parted dei fondi verrà destinata a copriri spese di consulenza e debiti pregressi, mentre il resto servirà a finanziare eventi, staff e attività strategiche, consolidando il ruolo di Vance come figura chiave nell'attuale architettura politica repubblicana.

