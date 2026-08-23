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Trump e il consiglio ai piloti IndyCar: "Non dovete pensare alla sicurezza"

Giro d'onore per il presidente sul circuito di Washington

Trump in pista a Washington - (Afp)
Trump in pista a Washington - (Afp)
23 agosto 2026 | 19.22
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Il presidente americano Donald Trump e la first lady Melania hanno fatto un giro d'onore sul circuito dell'IndyCar a Washington a bordo di ''The Beast'', com'è soprannominata la limousine presidenziale, prima dell'ultima gara del Gran Premio per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti. Trump è stato accolto per lo più da applausi, ma non sono mancati i fischi, come nota la Cnn.

In un'intervista rilasciata a Fox News poco prima di percorrere il circuito, Trump ha voluto augurare ''buona fortuna'' ai piloti e ha consigliato loro di ''non pensare alla sicurezza, perché se lo fanno non si vince''. Il presidente americano ha poi detto che il proprietario della IndyCar, Roger Penske, gli ha detto di aver cercato di organizzare una gara a Washington per 20 anni, "e quando è venuto a trovare Trump, la cosa si è conclusa in circa 15 minuti".

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Trump IndyCar Gran Premio Washington
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