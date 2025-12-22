circle x black
Groenlandia, Trump nomina inviato speciale. Danimarca: "Inaccettabile"

Il presidente degli Stati Uniti vuole "promuovere con forza gli interessi" degli Stati Uniti

Donald Trump - Afp
22 dicembre 2025 | 11.29
Redazione Adnkronos
Donald Trump ha annunciato la nomina di Jeff Landry, attuale governatore della Louisiana, come "inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia". L'obiettivo dichiarato è "promuovere con forza gli interessi" degli Stati Uniti "per la sicurezza e sopravvivenza dei nostri alleati, di fatto, del mondo". "Sono lieto di annunciare che nominerò il grande governatore della Louisiana, Jeff Landry, inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia", si legge nel post con l'annuncio su Truth. Landry, prosegue Trump, "comprende quanto sia essenziale la Groenlandia per la nostra sicurezza nazionale".

Landry ha subito affidato a X il suo "grazie a Donald Trump". "E' un onore servirti con questo incarico volontario per rendere la Groenlandia parte degli Stati Uniti". "Questo - ha assicurato - non influirà in alcun modo sulla mia posizione di governatore della Louisiana".

La risposta della Danimarca

"Totalmente inaccettabile". Così il ministro degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, definisce la nomina da parte di Donald Trump di un inviato speciale Usa per la Groenlandia, il territorio autonomo danese su cui Trump da mesi non nasconde le proprie mire espansionistiche. "Sono profondamente irritato dalla nomina e dalla dichiarazione, che trovo totalmente inaccettabile", ha detto il ministro alla televisione danese Tv, aggiungendo che il ministero degli Esteri convocherà l'ambasciatore americano nei prossimi giorni "per avere una spiegazione".

In una precedente dichiarazione all'Afp, Rasmussen aveva detto che "la nomina conferma l'interesse continuo americano per la Groenlandia, comunque, insisto che tutti, Stati Uniti compresi, devono rispettare l'integrità territoriale del regno della Danimarca".

