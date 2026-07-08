circle x black
Cerca nel sito
 

Trump al vertice Nato: "Ho parlato con l'Italia" - Video

08 luglio 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho parlato con l'Italia, non ho parlato con la Spagna. La Spagna è senza speranza". Donald Trump si esprime così al vertice Nato di Ankara, rispondendo alle domande dei giornalisti con il segretario generale Mark Rutte. Il presidente degli Stati Uniti ribadisce i giudizi sugli alleati che non hanno sostenuto, a suo dire, gli Usa nel conflitto con l'Iran e in particolare nella crisi dello Stretto di Hormuz. Trump manifesta in particolare la sua delusione nei confronti dell'Italia per l'utilizzo delle basi militari durante l'operazione Epic Fury. "L'Italia è stata pessima (very bad, ndr) per quanto riguarda le loro basi, come sapete", e lo sono stati "anche un paio di altri Paesi", sottolinea.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trump vertice nato trump meloni
Vedi anche
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video
Mancini ct dell'Italia? La 'melina': "Devo allenare Nazionale Politici" - Video
Vertice Nato, l'arrivo di Trump e Meloni al ricevimento ufficiale ad Ankara - Video
Trump: "Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia" - Video
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Branco di lupi 'adotta' un cucciolo di cane, il caso raro in Grecia – Video
Trieste, segue le indicazioni del navigatore e resta incastrato nel sottopassaggio - Video
Milano, Cottarelli: "Io candidato? Nessuno mi ha fatto proposta ufficiale, al momento non ci penso" - Video
Nato, Cavo Dragone: "A livello militare completa sintonia con Usa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza