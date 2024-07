"Kamala, you're fired. Kamala, sei licenziata: fuori di qui. Lyin' Kamala. Harris la bugiarda". Donald Trump sale sul palco di Charlotte in North Carolina e, in versione The Apprentice, attacca Kamala Harris coniando il nuovo soprannome per la vicepresidente. Harris viene identificata come 'Lyin' Kamala', Kamala la bugiarda.

"Abbiamo sconfitto il peggior presidente della storia degli Stati Uniti, ora dobbiamo sconfiggere il più incompetente vicepresidente. I democratici hanno fatto fuori Biden, gli hanno detto di farsi da parte o lo avrebbero buttato fuori con il ricorso al 25esimo emendamento. Se Harris diventerà presidente, distruggerà questo paese. Non consentiremo che questo accada. Lei è molto peggio di lui", dice. "Kamala, you're fired", chiosa Trump, riproponendo la frase utilizzata dal tycoon nel reality The Apprentice.

"Dopo che mi hanno sparato, sono diventato più gentile. Con questa gente, non è possibile. Sono persone pericolose: se non vi dispiace, non sarò gentile. E' incredibile cosa hanno fatto a questo paese. Kamala Harris era responsabile del confine, ma non ci è mai andata e ha consentito l'ingresso di 20 milioni di immigrati illegali. Tutto quello che Kamala tocca, diventa un disastro. Il suo staff la odia... Oh, quando vedrete le storie che verranno fuori...", dice con una velata minaccia. "Le fake news ora la dipingono come la salvatrice del paese: 3 settimane fa era la peggior politica...", prosegue.

L'attacco a Harris ruota anche attorno al tema dell'aborto: "E' una pazza, la sua posizione è radicale. La mia posizione Vuole l'aborto nell'ottavo e nel nono mese della gravidanza e anche dopo la nascita" è favorevole "all'esecuzione del bambino. Non è un aborto, è un'esecuzione". "La nostra posizione è che l'aborto riguarda gli stati, ora dipende dalla volontà del popolo in ogni singolo stato. Bisogna seguire il cuore, io sostengo le 3 eccezioni: stupro, incesto e la vita della madre", dice con un discorso vago facendo riferimento alle eccezioni che giustificherebbero l'aborto.

"Per 3 anni e mezzo Harris ha mentito spudoratamente per coprire il fatto che Biden non fosse mentalmente idoneo alla presidenza. Biden non è una persona per bene, non mi piace. Gli auguro il meglio, ma non è una persona per bene: ha provato a mettermi in carcere", dice Trump riservando poche parole gentili per Biden in una lunga serie di accuse.