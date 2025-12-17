circle x black
Cerca nel sito
 

Trump, oggi il discorso del presidente Usa alla nazione

''E' stato un grande anno per il nostro Paese e il meglio deve ancora venire''

Donald Trump
Donald Trump
17 dicembre 2025 | 07.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che terrà ''un discorso alla nazione, in diretta dalla Casa Bianca, alle 21'', di mercoledì 17 dicembre, le 3 di mattina di giovedì in Italia. Con un post sul suo Truth social, Trump si è rivolto ai suoi ''concittadini americani'' dicendo loro che ''non vedo l'ora di 'vedervi'''. ''E' stato un grande anno per il nostro Paese e il meglio deve ancora venire'', ha aggiunto Trump. Di cosa parlerà il presidente degli Stati Uniti?

In un momento chiave dei negoziati per la fine della guerra tra Ucraina e Russia, è stato ipotizzato un intervento di Trump in relazione alle trattative per la pace. E' stata la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, a offrire indicazioni.

Trump "parlerà molto dei successi degli ultimi 11 mesi, di tutto ciò che ha fatto per riportare il nostro paese alla grandezza e di tutto ciò che continua a pianificare di fare nei prossimi 3 anni", dice la portavoce.

Il presidente "è riuscito a realizzare così tanto grazie alla sua leadership e alla sua tenacia, ma anche grazie alla leadership di Susie Wiles", il capo dello staff, "e alla sua capacità di realizzare il suo programma".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump trump oggi trump discorso
Vedi anche
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza