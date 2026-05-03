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Trump rilancia l'intervista di Salvini a Breitbart: "Grazie al presidente Usa per coraggio e valori"

L'intervista è stata rilasciata durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, a febbraio, prima delle critiche che Trump ha mosso a Giorgia Meloni e all'Italia per il mancato sostegno - in ambito Nato - alla guerra condotta dagli Usa contro l'Iran.

03 maggio 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Donald Trump rilancia l'intervista di Matteo Salvini. Il presidente degli Stati Uniti, sul social Truth, dà spazio alle dichiarazioni che il leader della Lega ha rilasciato a febbraio Breitbart News, sito di riferimento dell'alt-right americana. L'intervista è stata rilasciata durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, a febbraio, prima delle critiche che Trump ha mosso nelle ultime settimane alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e all'Italia per il mancato sostegno - in ambito Nato - alla guerra condotta dagli Usa contro l'Iran.

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Trump, a giudicare dal post, apprezza i ringraziamenti espressi da Salvini. "Ringrazio il Presidente Trump per il coraggio e per le basi culturali che sta dando a un progetto economico e politico, perché è fondamentale dare una base culturale, di valori e ideali e ideale, altrimenti tutto passa", le parole del ministro delle Infrastrutture. "Mi sembra che questa sia la differenza tra il primo e il secondo mandato del Presidente Trump: ora c'è molta più attenzione, anche con figure come Vance, a un contesto culturale profondo e non solo a questioni economiche superficiali. È quello che anche noi stiamo cercando di fare, con difficoltà", aggiunge.

"Siamo stati gli unici a sostenere apertamente il Presidente Trump, sia nel primo che nel secondo mandato. È stata una bella conversazione" con Vance, dice riferendosi al contatto con il vicepresidente, che è volato in Italia durante i Giochi invernali. "Spero che la prossima si svolga negli Stati Uniti. Spero di poter venire presto in America. Stiamo lavorando a una missione negli Stati Uniti su opere pubbliche, infrastrutture e ferrovie, e spero di poterla realizzare entro l'anno".

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