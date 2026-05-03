L'intervista è stata rilasciata durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, a febbraio, prima delle critiche che Trump ha mosso a Giorgia Meloni e all'Italia per il mancato sostegno - in ambito Nato - alla guerra condotta dagli Usa contro l'Iran.

Donald Trump rilancia l'intervista di Matteo Salvini. Il presidente degli Stati Uniti, sul social Truth, dà spazio alle dichiarazioni che il leader della Lega ha rilasciato a febbraio Breitbart News, sito di riferimento dell'alt-right americana. L'intervista è stata rilasciata durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, a febbraio, prima delle critiche che Trump ha mosso nelle ultime settimane alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e all'Italia per il mancato sostegno - in ambito Nato - alla guerra condotta dagli Usa contro l'Iran.

Trump, a giudicare dal post, apprezza i ringraziamenti espressi da Salvini. "Ringrazio il Presidente Trump per il coraggio e per le basi culturali che sta dando a un progetto economico e politico, perché è fondamentale dare una base culturale, di valori e ideali e ideale, altrimenti tutto passa", le parole del ministro delle Infrastrutture. "Mi sembra che questa sia la differenza tra il primo e il secondo mandato del Presidente Trump: ora c'è molta più attenzione, anche con figure come Vance, a un contesto culturale profondo e non solo a questioni economiche superficiali. È quello che anche noi stiamo cercando di fare, con difficoltà", aggiunge.

"Siamo stati gli unici a sostenere apertamente il Presidente Trump, sia nel primo che nel secondo mandato. È stata una bella conversazione" con Vance, dice riferendosi al contatto con il vicepresidente, che è volato in Italia durante i Giochi invernali. "Spero che la prossima si svolga negli Stati Uniti. Spero di poter venire presto in America. Stiamo lavorando a una missione negli Stati Uniti su opere pubbliche, infrastrutture e ferrovie, e spero di poterla realizzare entro l'anno".