circle x black
Cerca nel sito
 

Un 'Trump Stadium' in Nfl? Presidente Usa vuole gli sia intitolato impianto dei Commanders

Il nuovo stadio in costruzione a Washington ha valore di quasi quattro miliardi, ma potrebbero nascere proteste

Donald Trump - Afp
Donald Trump - Afp
09 novembre 2025 | 00.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente Donald Trump vorrebbe che il nuovo stadio dei Washington Commanders, in costruzione a Washington D.C. e del valore di quasi quattro miliardi di dollari, porti il suo nome. Lo riferisce Espn, citando fonti a conoscenza del retroscena, secondo cui il desiderio del presidente sarebbe già stato comunicato al proprietario della squadra dell'Nfl, il miliardario Josh Harris.

Il nuovo impianto sorgerà sulle ceneri del vecchio Robert Kennedy Stadium, storico stadio che ha ospitato i Commanders dal 1961 al 1996. "Sarebbe un bellissimo nome, considerato che il presidente Trump ha reso possibile la ricostruzione", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

La scelta potrebbe tuttavia scatenare proteste, visto che Washington è una delle città più antitrumpiane del Paese. Un portavoce della società non ha commentato. Intanto Trump è atteso domani allo stadio per la partita dei Commanders contro i Detroit Lions, occasione che potrebbe dare un primo assaggio della reazione del pubblico al possibile 'Trump Stadium'.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trump stadium trump usa stadio commanders nfl
Vedi anche
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
Sinner: "Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva"- Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza