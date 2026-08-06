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Trump, la stella a Hollywood è 'rotta'. E c'è un insulto all'Ice

La star intitolata al presidente è probabilmente la più nota tra quelle che accompagnano le passeggiate dei turisti

La stella di Trump - (Adnkronos)
La stella di Trump - (Adnkronos)
06 agosto 2026 | 15.38
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

E' la stella più riconoscibile di Hollywood. E la più colpita, nel vero senso della parola. La stella di Donald Trump, a Hollywood, si presenta 'ammaccata'. Non è una novità, a quanto pare. La star intitolata al presidente è probabilmente la più nota tra quelle che accompagnano le passeggiate dei turisti. Viene vandalizzata e, di conseguenza, riparata o sostituita. A chi si gode qualche giorno di vacanza a Los Angeles in questo periodo, la mattonella che ospita la stella si presenta profondamente scheggiata. E, come bonus, 'propone' anche un messaggio supplementare: 'Fuck Ice', un insulto scritto a pennarello e indirizzato all'agenzia che contrasta l'immigrazione illegale.

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Trump Hollywood vandalismo Ice
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