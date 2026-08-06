E' la stella più riconoscibile di Hollywood. E la più colpita, nel vero senso della parola. La stella di Donald Trump, a Hollywood, si presenta 'ammaccata'. Non è una novità, a quanto pare. La star intitolata al presidente è probabilmente la più nota tra quelle che accompagnano le passeggiate dei turisti. Viene vandalizzata e, di conseguenza, riparata o sostituita. A chi si gode qualche giorno di vacanza a Los Angeles in questo periodo, la mattonella che ospita la stella si presenta profondamente scheggiata. E, come bonus, 'propone' anche un messaggio supplementare: 'Fuck Ice', un insulto scritto a pennarello e indirizzato all'agenzia che contrasta l'immigrazione illegale.