Ucraina, da giovedì la conferenza di Roma: "Servono progetti concreti e nuove forniture militari"

Giovedì e venerdì prossimi si terrà a Roma la conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, un appuntamento che Kiev considera importante per il futuro del Paese, ancora sotto attacco dalla Russia. Come spiega la deputata Ivanna Klympush-Tsintsadze, presidente della commissione per l'Integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea della Verkhovna Rada, il Paese si aspetta proposte concrete, progetti subito finanziabili e, parallelamente, un rafforzamento del sostegno militare. "Ci auguriamo la definizione di progetti pratici, attuabili già da subito, senza dover attendere la fine dell'invasione russa su larga scala", afferma la parlamentare del Partito Solidarietà Europea, all'opposizione.

Oltre agli aiuti immediati, Kiev punta a costruire una piattaforma internazionale per gli investimenti, che consenta agli alleati occidentali e ai privati di contribuire alla ricostruzione del Paese in modo strutturato. La conferenza dovrebbe servire "da un punto di vista strategico" anche a costruire le basi per "una piattaforma comune e strutturata, attraverso cui i partner internazionali possano investire nel Paese in modo coordinato e sostenibile" e la presenza del presidente Volodymyr Zelensky a Roma, evidenzia, conferma "il rilievo attribuito all'iniziativa" da parte del governo ucraino.

L'Italia è riconosciuta come un partner importante. "Siamo molto grati per l'aiuto in ambito militare, politico e finanziario fornito finora", spiega Klympush-Tsintsadze, secondo cui tuttavia, il governo di Roma può fare di più. In Italia vengono prodotti "sistemi militari specifici che potrebbero essere forniti con urgenza dal momento che sono essenziali per garantire la capacità di difesa del nostro Paese". La deputata loda quindi l'impegno diplomatico della premier, Giorgia Meloni, nel facilitare canali di comunicazione tra Kiev e l'Amministrazione statunitense ed il presidente, Donald Trump. L'auspicio, sottolinea, è che "il suo intervento in questo processo contribuisca alla ripresa delle forniture americane".

Secondo il sito di notizie Axios, Trump avrebbe annunciato la fornitura di 10 sistemi Patriot a Kiev. Klympush-Tsintsadze accoglie con favore la notizia, ma resta cauta. "Non è ancora chiaro se stiamo parlando di riprendere le consegne interrotte che sono già state assegnate all'Ucraina durante la precedente Amministrazione, se si tratti della ripresa delle forniture interrotte dal Pentagono solo un paio di giorni fa o di un pacchetto aggiuntivo rispetto agli impegni precedenti. Quando vedremo concretamente cosa viene consegnato, allora potremo commentare. Per ora aspettiamo che le promesse si traducano in azioni reali", dichiara, evidenziando come la difesa aerea resti una priorità assoluta, soprattutto con l'intensificarsi dei raid russi contro obiettivi civili e militari.

Nel frattempo, a Kiev si discute di un imminente rimpasto di governo, atteso già nella prossima settimana, come riporta il Financial Times. Secondo indiscrezioni, potrebbero essere coinvolti diversi ministri, ma - secondo la deputata di Solidarietà Europea - non ci saranno modifiche significative nella linea politica. "Si parla molto qui in Ucraina" di un possibile rimpasto di governo e dall'amministrazione presidenziale arrivano "segnali che indicano che vi saranno numerosi cambiamenti tra i ministri in carica", anche se al momento "manca un confronto con le forze parlamentari, inclusa la maggioranza", sostiene Klympush-Tsintsadze.

"Purtroppo queste decisioni non sembrano essere condivise con i partiti presenti in Parlamento". Tuttavia il rimpasto non comporterà un cambio di linea politica o "un miglioramento dell'efficienza dell'esecutivo" anzi - , conclude Klympush-Tsintsadze - "prevediamo che il nuovo governo proseguirà sulla stessa linea di quello attuale".