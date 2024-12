Mentre il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov è a Malta per la riunione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, primo viaggio in un paese Ue dall'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che impone sanzioni alle autorità filo-russe della Georgia e ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni di intelligence secondo cui la Corea del Nord sta addestrando soldati per supportare la Russia.