Ucraina, l'inverno di chi non ha più una casa, l'Unhcr in azione - Ascolta

Dallo scoppio della guerra in Ucraina oltre 13 milioni di persone sono rifugiate nei paesi limitrofi e oltre 7 milioni sono sfollate all’interno del paese. Milioni di persone sfollate all’interno dell’Ucraina stanno affrontando l’inverno senza un riparo sicuro. A causa del protrarsi della guerra, le loro condizioni sono sempre più drammatiche. La distruzione delle case, il mancato accesso a beni primari come cibo e acqua potabile, l’interruzione della fornitura del gas e del carburante hanno lasciato molte famiglie in condizioni di assoluto bisogno. Ce ne parla Laura Iucci, direttrice della raccolta fondi di Unhcr Italia.