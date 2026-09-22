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Ucraina: l'Ue vuole intensificare la lotta economica contro la Russia

L'Alta Rappresentante Kallas punta a rinnovare e inasprire le sanzioni contro Mosca per aumentare la pressione economica e azzoppare lo sforzo bellico in Ucraina.

L'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
22 settembre 2026 | 10.04
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

I ministri degli Esteri dell'Ue, riuniti in via informale a New York dove si tiene l'assemblea generale dell'Onu, "hanno discusso il rinnovo delle sanzioni Ue contro la Russia. Le sanzioni costituiscono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra scatenata dalla Russia. Si tratta del nostro più vasto regime sanzionatorio, che comprende oltre 3mila voci, e le discussioni sono in corso. Puntiamo a concluderle a breve e auspichiamo un rapido rinnovo delle misure". Lo ha detto l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, durante una conferenza stampa questa notte a New York.

L'Europa, ha continuato, "sta affrontando una rapida proliferazione di atti di sabotaggio e violazioni dello spazio aereo. Mosca cerca di intimidire l'Europa affinché riduca il proprio sostegno all'Ucraina. Poiché la Russia è disposta ad assumersi rischi maggiori, dobbiamo imporre costi più elevati. Ci sono molti modi per farlo; innanzitutto, azioni più incisive contro la 'flotta ombra' russa e misure più severe rivolte al suo complesso militare-industriale".

Secondo Kallas, "l'economia russa rappresenta uno dei punti deboli del Paese; dobbiamo quindi accrescere la pressione su di essa affinché la Russia ponga fine a questa guerra".

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Kaja Kallas Ucraina Russia Ue sanzioni Ue rinnovo sanzioni Ue
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