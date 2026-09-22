circle x black
Cerca nel sito
 

Rinnovo sanzioni Ue: la questione oligarchi blocca l'accordo per l'Ucraina

Non c'è ancora intesa tra gli Stati membri per il rinnovo delle sanzioni individuali contro i sostenitori della guerra scatenata dalla Russia nel 2022. La procedura scritta è prorogata.

Veduta da Rond Point Schuman di palazzo Berlaymont, sulla sinistra, sede della Commissione Europea, e delle sedi del Consiglio Ue, sulla sinistra,Justus Lipsius ed Europa Building , nel Quartiere Europeo di Bruxelles - Foto Adnkronos
Veduta da Rond Point Schuman di palazzo Berlaymont, sulla sinistra, sede della Commissione Europea, e delle sedi del Consiglio Ue, sulla sinistra,Justus Lipsius ed Europa Building , nel Quartiere Europeo di Bruxelles - Foto Adnkronos
22 settembre 2026 | 09.39
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Non c'è ancora accordo tra i 27 Paesi membri dell'Ue sul rinnovo delle sanzioni contro le persone, gli enti e le aziende che aiutano la guerra della Russia in Ucraina. Il Coreper, Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri presso l'Ue, si è riunito stamani a Bruxelles, informano fonti Ue, per discutere del rinnovo.

La procedura scritta, che inizialmente sarebbe dovuta terminare alle 20 di ieri, è stata prorogata fino alle 14 di oggi. Le consultazioni continuano e il Coreper potrebbe tornare a riunirsi oggi.

Ieri era stato raggiunto un accordo che prevedeva da un lato il rinnovo delle sanzioni per tre anni, anziché uno, e dall'altro lato il depennamento dalle liste di due oligarchi, Alisher Usmanov e Michail Fridman, ma ci sono state opposizioni e l'accordo non è andato in porto. Le sanzioni erano già state prorogate provvisoriamente fino alla mezzanotte di oggi per dare modo agli Stati di trovare un'intesa.

La rimozione dalle liste di Usmanov è sostenuta dalla Slovacchia e dalla Francia, la quale ha invocato ragioni di sicurezza nazionale (faciliterebbe il rilascio di cittadini francesi in carcere in Azerbaigian); quella di Fridman dal Lussemburgo, contro il quale l'oligarca ha intentato una causa chiedendo un risarcimento danni di circa 16 miliardi di dollari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ucraina Ue sanzioni Ue Russia oligarchi Francia Slovacchia Lussemburgo
Vedi anche
Reggio Calabria, cento colpi di pistola e fucile esplosi a capodanno: scattano arresti e divieti di dimora - Video
Tre milioni di euro nascosti nei muri, blitz anticamorra nel Napoletano - Video
Funerali Mazzola, l'uscita del feretro dalla basilica di Sant'Ambrogio: l'ultimo coro dei tifosi dell'Inter - Video
Quando Presley Gerber parlava delle dipendenze: "A 14 anni ho iniziato a lavorare e a prendere farmaci" - Video
"Ciao Sandro", a Milano l'ultimo saluto a Mazzola: l'arrivo del feretro alla basilica di Sant'Ambrogio - Video
Capasa (Cnmi): "Moda sotto attacco del fast fashion, risposta deve venire da politica e Ue" - Video
Nuovo Piano demenze e Alzheimer, Schillaci: "Più fondi in Manovra" - Video
"Volevamo cantare 'Bollo ciao' con le opposizioni", la battuta di Meloni - Video
Donne in burqa sul palco di Pontida, lo show anti-islamizzazione - Video
Alemanno: "Meloni scelga se svoltare a destra, Salvini paga sua incoerenza" - Video
Zaia a Pontida: "Segretario è Salvini, l'autonomia? Se non per scelta per necessità" - Video
News to go
Inverno in Europa, potrebbe essere più freddo di quanto ci aspettiamo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza