circle x black
Ucraina, massicci attacchi su Kiev e altre città: diversi feriti

Almeno sette feriti tra Kiev, Dnipro e Odessa, dove circa 300mila persone sono rimaste senza elettricità ed acquanella città meridionale ucraina

12 febbraio 2026 | 10.36
Redazione Adnkronos
Pioggia di missili e droni russi sull'Ucraina nella notte del 12 febbraio 2026. Un totale di 219 droni e 24 missili balistici sono stati lanciati dalle forze di Mosca contro il territorio ucraino, con un bilancio di 7 feriti tra Kiev, Dnipro e Odessa secondo gli ultimi aggiornamenti. A riferirne è stata l'aeronautica militare ucraina. Nel dare notizia dei massicci attacchi sulla capitale, il sindaco Vitali Klitschko ha spiegato che ad essere colpiti sono stati gli edifici residenziali e non situati sulle due sponde del fiume Dnipro. A Kiev si sono registrati due feriti. Altri quattro, sono stati segnalati nella città di Dnipro. Tra loro figurano un neonato e una bambina di quattro anni. Una persona sarebbe inoltre rimasta ferita a Odessa, nell'attacco su un edificio residenziale di nove piani.

A causa degli attacchi a Odessa circa 300mila persone sono rimaste senza elettricità ed acqua nella città meridionale ucraina. A Dnipro 10mila utenze sono prive di riscaldamento e nella capitale, ha reso noto il sindaco, il riscaldamento è mancato in 2600 appartamenti.

