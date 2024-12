Tre persone sono state uccise e più di dieci sono rimaste ferite negli attacchi russi nell'Ucraina meridionale e orientale nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità regionali. Nella regione orientale di Donetsk, i bombardamenti russi hanno causato la morte di due persone e almeno sei feriti, ha affermato il governatore regionale Vadym Filashkin su Telegram, precisando che "in sole 24 ore, i russi hanno sparato nove volte contro gli insediamenti della regione del Donetsk. 358 persone, tra cui 49 bambini, sono state evacuate dalla linea del fronte".

I bombardamenti russi nella regione meridionale del Kherson hanno causato la morte di una persona e diverse altre ferite. Dieci persone sono rimaste ferite anche durante i bombardamenti russi nella regione nord-orientale di Kharkiv, ha affermato il governatore regionale Oleg Synegubov.

Mosca, arrestato russo-tedesco: "Voleva sabotare ferrovia su ordine Kiev"

Un cittadino russo-tedesco, accusato di voler "sabotare" la ferrovia a Nijni Novgorod, in Russia, su ordine di Kiev, è stato arrestato dai servizi segreti di Mosca (Fsb). Secondo quanto si legge in una nota, il giovane, 21 anni, è sospettato di aver "preparato il sabotaggio di un troncone di ferrovia con un ordigno esplosivo in cambio di una ricompensa in denaro promessa" dai servizi ucraini dello Sbu.