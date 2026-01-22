circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Witkoff oggi da Putin: "Resta solo un punto da risolvere"

I negoziati volti a porre fine a quasi quattro anni di combattimenti hanno compiuto "notevoli progressi", ha detto l'inviato Usa prima di recarsi a Mosca. Trump vede Zelensky a Davos

L'inviato americano Steve Witkoff - (Ipa)
L'inviato americano Steve Witkoff - (Ipa)
22 gennaio 2026 | 09.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I negoziati volti a porre fine a quasi quattro anni di combattimenti in Ucraina hanno compiuto "notevoli progressi" e resta solo un punto da risolvere. Lo ha dichiarato l'inviato americano Steve Witkoff prima di recarsi a Mosca. "Penso che rimanga solo un punto da risolvere, abbiamo discusso diverse versioni di questo punto, e ciò significa che può essere risolto. Quindi, se entrambe le parti vogliono risolverlo, lo risolveremo", ha dichiarato Witkoff, senza fornire ulteriori dettagli, durante un evento organizzato dall'Ucraina a margine del Forum economico di Davos.

Witkoff sarà a Mosca insieme al genero di Trump, Jared Kushner. "La Russia ha richiesto l'incontro - ha fatto sapere Witkoff - Penso che si tratti di un segnale importante da parte della Russia. E credo che tutti, ho la sensazione che tutti vogliano la pace".

Umerov: "Con Witkoff e Kushner discusso garanzie sicurezza"

Intanto Rustam Umerov, capo del team negoziale ucraino per la fine della guerra con la Russia, ha incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a margine del Forum. Umerov ha scritto su Telegram che l'incontro si è concentrato sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e sui piani di ricostruzione postbellica". Ha aggiunto che la delegazione ucraina ha incontrato anche i rappresentanti della società di investimenti americana Blackrock, coinvolta nel piano di ricostruzione.

Trump vede Zelensky a Davos

Per oggi è anche previsto l'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Davos. Se Putin e Zelensky non arrivano a un accordo significa che "sono stupidi", ha detto senza mezzi termini Trump, parlando in Svizzera delle prospettive di pace per l'Ucraina e ribadendo di aver pensato che "sarebbe stato più semplice" risolvere il conflitto tra Mosca e Kiev. "Non è con tanto odio che si raggiungono gli accordi - ha sottolineato il presidente americano - Quando Zelensky è disposto a farlo, è Putin che vuole di più".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ucraina ucraina russia ucraina news ucraina oggi ucraina russia oggi ucraina guerra ucraina russia guerra ucraina russia news oggi Witkoff putin putin Witkoff ucraina russia news
Vedi anche
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza