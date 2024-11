La Russia "ha il diritto" di colpire i Paesi che hanno fornito le armi usate dall'Ucraina per colpire obiettivi in territorio russo. E' il messaggio che Vladimir Putin invia in una lunga dichiarazione diffusa dal Cremlino. Il presidente russo rompe il silenzio dopo le news e gli eventi degli ultimi giorni. L'Ucraina ha lanciato missili americani Atacms e missili anglofrancese Storm Shadow contro obiettivi in territorio russo dopo aver ricevuto l'autorizzazione di Washington e Londra. Stati Uniti e Regno Unito, quindi, ora diventano obiettivi legittimi di Mosca.