Un gruppo di soldati dell'Ucraina ha lanciato un appello ai vertici militari per chiedere aiuto, affermando di aver trascorso più di quattro mesi senza rotazione in prima linea nella guerra contro la Russia, sopravvivendo per giorni senza cibo né acqua.

Diversi militari della 121esima Brigata di difesa territoriale appaiono emaciati ed esausti in un video pubblicato ieri, che si è rapidamente diffuso sui social media ed è indirizzato direttamente al capo dell'esercito, Mykhailo Drapaty.

"Ora ci troviamo in un rifugio che abbiamo trovato noi stessi, perché tutte le postazioni sono state distrutte. Non ci vengono forniti cibo né acqua potabile per periodi che vanno dai tre ai sette giorni", ha dichiarato il comandante di plotone Anatoliy Saichuk nel video. In un'occasione, ha raccontato, l'unità è rimasta per dodici giorni senza acqua: "Abbiamo bevuto la nostra urina e abbiamo aspettato che ci venisse paracadutato qualcosa".

Il plotone era stato schierato per quella che doveva essere una missione di un mese, con rifornimenti consegnati tramite droni, ha aggiunto.

"Ma, a quanto pare, non è così", ha dichiarato Saichuk, accusando gli ufficiali superiori di aver mentito alle famiglie dei soldati, assicurando loro che gli uomini erano "completamente riforniti".

"Alcuni dei miei soldati sono rimasti in stato di semi-incoscienza per diversi giorni, a causa della mancanza di acqua e cibo", ha aggiunto, affermando di aver infine deciso di abbandonare le posizioni quando le circostanze lo hanno permesso.

Il comando della 121esima Brigata ha confermato l'autenticità del video e ha dichiarato che continua "ad adottare tutte le misure necessarie per rifornire adeguatamente i soldati" in quelle che ha definito condizioni di combattimento "estremamente difficili".

Il gruppo di forze congiunte "Sud", che comanda l'area, ha affermato che il plotone sta combattendo in un "settore del fronte difficile e dinamico", aggiungendo che il video mostra solo "un frammento isolato di un contesto operativo complesso", che non coglie la portata completa degli sforzi compiuti.

A corto di uomini, l'esercito ucraino non è in grado da anni di effettuare una rotazione regolare delle truppe in prima linea. L'intenso utilizzo di droni nelle zone di combattimento ha inoltre reso sempre più difficile il rifornimento dei soldati. Casi simili, a volte con soldati denutriti per mancanza di cibo, sono emersi anche in passato.