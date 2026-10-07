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Ucraina, Ue eroga altri aiuti per missili e droni

L'Ue eroga 1,24 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di armi, rafforzando la sua difesa e l'industria contro la Russia.

Ucraina, Ue eroga altri aiuti per missili e droni
07 ottobre 2026 | 11.35
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Europea ha erogato oggi 1,24 miliardi di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina, del valore complessivo di 90 miliardi di euro. I fondi, specifica l'esecutivo Ue, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine.

Per Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, "la Russia prosegue nella sua deliberata strategia del terrore, cercando di rendere insopportabile la vita quotidiana degli ucraini. L'erogazione di oggi contribuirà a rafforzare l'industria della difesa ucraina e la capacità dell'Ucraina di difendersi, proteggendo la popolazione e le infrastrutture".

Il prestito di sostegno all'Ucraina prevede una ripartizione indicativa di 60 miliardi di euro per la difesa e 30 miliardi di euro per il sostegno al bilancio nel periodo 2026-2027. Solo per il 2026 è prevista l'erogazione di 28,3 miliardi di euro a sostegno della capacità industriale di difesa dell'Ucraina. Ulteriori erogazioni relative alla componente difesa dello strumento per il 2026 "proseguiranno nelle prossime settimane", assicura la Commissione.

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Ucraina prestito 90 mld prestito Ue Ucraina armi Ucraina droni missili
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