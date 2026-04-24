Ue, bilancio 2028-34: Metsola chiede nuove risorse ai leader

Occorre "guardare con occhi nuovi alle risorse proprie" per il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue 2028-34, perché "abbiamo bisogno di soldi freschi per ripagare vecchi debiti", come quelli legati a Next Generation Eu. Lo dice a Nicosia la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, che chiederà ai leader stamani di dare via libera a nuove risorse proprie per l'Ue, un dibattito che va avanti da anni senza arrivare a soluzione. Oggi i leader si confronteranno sull'Mff 20228-34, per far avanzare il complesso negoziato sul bilancio pluriennale dell'Ue, cosa che avrebbero dovuto fare il mese scorso, ma non ci sono riusciti a causa delle guerre scoppiate nel Medio Oriente.