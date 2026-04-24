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Ue, bilancio 2028-34: Metsola chiede nuove risorse ai leader

La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola chiede ai leader Ue nuove risorse proprie per l'Mff 2028-34, necessarie, tra l'altro, a ripagare i debiti di Next Generation Eu.

La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola - Fotogramma/Ipa
La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola - Fotogramma/Ipa
24 aprile 2026 | 08.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Occorre "guardare con occhi nuovi alle risorse proprie" per il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue 2028-34, perché "abbiamo bisogno di soldi freschi per ripagare vecchi debiti", come quelli legati a Next Generation Eu. Lo dice a Nicosia la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, che chiederà ai leader stamani di dare via libera a nuove risorse proprie per l'Ue, un dibattito che va avanti da anni senza arrivare a soluzione. Oggi i leader si confronteranno sull'Mff 20228-34, per far avanzare il complesso negoziato sul bilancio pluriennale dell'Ue, cosa che avrebbero dovuto fare il mese scorso, ma non ci sono riusciti a causa delle guerre scoppiate nel Medio Oriente.

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Ue Parlamento Europeo risorse proprie Ue Mff 2028 34 Next Generation Eu
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